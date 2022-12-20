شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تبحث اليوم آليات وجود سياسات جاذبة للاستثمار فى القطاع الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن عدم تخصيص حصة من مياه الري لفرع رقم 9 على ترعة أم الريش ري السلام التابعة لإدارة ري المنزلة بقرية البياضية مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، وأخر بشأن التأخر في إنهاء تخصيص قطعة أرض ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقرية أبيس الخامسة - مركز كفر الدوار محافظة البحيرة لبناء مدرسة ثانوي فني لخدمة أهالي وأبناء حوالي 120 قرية.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع طلب إحاطة بشأن تباطؤ فحص ملفات أراضي وضع اليد المتراكمة الخاصة باستصلاح الأراضي الصحراوية، فيما تستكمل مناقشة طلب إحاطة بشأن انتشار ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية لتنفيذ بعض المشروعات بمدخل محافظة الإسكندرية رغم توافر ظهير صحراوي بما يخالف التوجيهات نحو زيادة الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلبات الإحاطة بشأن انخفاض نصيب الفرد من مساحة الرقعة الزراعية، وعدم وجود سياسات جاذبة للاستثمار في القطاع الزراعي، على الرغم من الاهتمام مؤخرا بالقطاعى الصناعى والزراعى لأنهما أساسيات الاقتصاد المصرى.