 كندا تعتزم مصادرة أصول تابعة لرجل الأعمال الروسي أبراموفيتش

19 ديسمبر , 2022
أوتاوا: قالت الحكومة الكندية اليوم الاثنين إنها ستبدأ إجراءات لمصادرة والسعي لمصادرة 26 مليون دولار من شركة جرانيت كابيتال هولدنجز المملوكة لرجل الأعمال الروسي الخاضع للعقوبات رومان أبراموفيتش.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الخطوة هي أول حالة تستخدم فيها الحكومة الكندية الصلاحيات الجديدة للسعي لمصادرة أصول مملوكة لأفراد خاضعين لعقوبات.
وستدرس وزيرة الخارجية ميلاني جولي الآن تقديم طلب إلى المحكمة لمصادرة تلك الأصول، وإذا نجحت في ذلك فيمكن أن تُستخدم العائدات لإعادة إعمار أوكرانيا وتعويض ضحايا الغزو الروسي.
وقالت جولي “ستواصل كندا الضغط على النظام الروسي وأولئك الذين استفادوا من غزو بوتين الهمجي لأوكرانيا”.
ولم يتسن التوصل لممثلي جرانيت كابيتال هولدنجز أو أبراموفيتش لطلب تعليق.
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