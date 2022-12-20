روسيا والصين تجريان مناورات بحرية مشتركة هذا الأسبوع

لقطة فيديو مأخوذة من مقطع مصوّر نشرته وزارة الدفاع الروسية في 19 ديسمبر 2022 يظهر سفينة حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي تغادر فلاديفوستوك للمشاركة في التدريبات البحرية الروسية الصينية المشتركة (أ ف ب).

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين أن روسيا والصين ستجريان مناورات بحرية مشتركة بين 21 و27 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأضافت أن التدريبات البحرية المشتركة، التي تُجرى سنويا منذ عام 2012، ستشمل إطلاق صواريخ وقذائف مدفعية في بحر الصين الشرقي.

وتابعت «الغرض الرئيسي من المناورات هو تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي».

ووسعت موسكو إلى توثيق علاقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية مع بكين منذ غزوها أوكرانيا في فبراير/شباط، وتعتبر الزعيم الصيني شي جين بينج حليفاً رئيسياً في تحالف مناهض للغرب.