شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية بمحيط دمشق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الثلاثاء، بأن الجيش السوري تصدى لعدوان إسرائيلي جديد استهدف محيط العاصمة دمشق، وأسقط عددًا من الصواريخ.

وقالت الوكالة في تغريدة عبر حسابها في تويتر، إن وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي في سماء محيط دمشق.

وكانت أصوات دوي انفجارات قد سمعت في أرجاء محيط العاصمة السورية، حسب الوكالة السورية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله: "نحو الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة فجرًا نفّذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفًا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عددًا منها".

وأضاف المصدر العسكري أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح وبعض الخسائر المادية.