انت الان تتابع خبر محافظ البصرة يعلن عن اتفاق يخص محطات الوقود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، عن الاتفاق على تأجيل الاستقطاع والغرامات الخاصة بمحطات الوقود في المحافظة.



وقال العيداني في تصريح صحافي، "الناس تتخوف من أزمة وقود وفي اتصال مع وزارة النفط وتوزيع المنتجات النفطية هناك مشكلة حقيقية كانت لديهم مع بعض المحطات باستقطاع وغرامات".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على تأجيل هذا الاستقطاع والغرامات"، مشيراً الى أن "المحطات ستفتح بالكامل خلال هذه الفترة والأيام المقبلة وتبقى مستمرة 24 ساعة في اليوم ولن يكون هناك إغلاق لأي محطة".

وكان مصدر محلي أفاد، الاثنين، ببدء إيقاف تجهيز محطات الوقود التي عليها غرامات مالية في البصرة.