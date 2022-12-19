انت الان تتابع خبر أول تعليق روسي على تحديد سقف سعر الغاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار بيسكوف إلى أن هذه الخطوات تمثل انتهاكا لمعايير السوق، وأن روسيا سترد بالشكل المناسب كما فعلت مع تحديد سقف سعر النفط الروسي، حيث لن تبيعه للدول التي ستحدد سعر شرائه.

وأعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، أن دول الاتحاد اتفقت على سقف موحد لسعر الغاز، يتم العمل به إن زادت أسعار الغاز عالميا عن 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة.



وقال جوزيف سيكيلا وزير التجارة التشيكي: "تمكنا من التوصل إلى اتفاق مهم للغاية بشأن سقف أسعار الغاز. وبالتالي سيكون لدى أوروبا مجموعة من الإجراءات لمساعدتها على الاستعداد لفصل الشتاء المقبل وحماية المواطنين والشركات من التقلبات الشديدة في الأسعار. لقد ضمنت رئاستنا وحدة الصف حتى في هذه القضية المعقدة".