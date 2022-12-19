انت الان تتابع خبر البصرة.. بدء إيقاف تجهيز المحطات التي عليها غرامات مالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر محلي، اليوم الاثنين، ببدء إيقاف تجهيز محطات الوقود التي عليها غرامات مالية في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "البصرة شهدت اليوم بدء إيقاف تجهيز المحطات التي عليها غرامات مالية ولم يتم تسديد ما بذمتهم من ديون والتي تتراوح من 800 مليون دينار".

وأضاف المصدر أن "99 محطة في البصرة سوف تغلق في حال عدم التسديد"، مشيراً الى أن "عدد المحطات في البصرة هي 126 محطة اهلية و7 حكومية".