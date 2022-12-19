إرهابي من الخوارج يسلم نفسه بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤول صومالي، أن عنصرا إرهابيا من حركة الشباب، التي باتت تطلق عليها السلطات «ميليشيات الخوارج»، سلم نفسه للقوات المسلحة الوطنية والثورة الشعبية في منطقة فرقان بمحافظة شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية. وقال قائد شرطة ولاية هيرشبيلي، العقيد حسن طعيسو «إن المنشق شرح تفاصيل معاناته لدى تنظيم الخوارج»، بحسب وكالة أنباء الصومال. وأشارت الوكالة إلى أن عناصر ميليشيات الخوارج بدأت إما أن تسلم نفسها للقوات المسلحة، وإما أن تقتل على أيدي الجيش والثوار المحليين في مناطق وسط وجنوب البلاد. وأشارت الوكالة إلى أن عناصر ميليشيات الخوارج بدأت إما أن تسلم نفسها للقوات المسلحة، وإما أن تقتل على أيدي الجيش والثوار المحليين في مناطق وسط وجنوب البلاد.

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