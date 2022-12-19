8 قتلى ومصابين من الأمن خلال مداهمات بالأردن

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وقالت المديرية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، «إن المشتبه به قتل وهو إرهابي من معتنقي الفكر التكفيري، لافتة إلى ضبط ثمانية أشخاص آخرين والتحقيقات جارية معهم».وكانت مديرية الأمن العام الأردنية، أعلنت الجمعة الماضي، مقتل نائب مدير شرطة محافظة معان، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس، فضلا عن إصابة ضابط وصف ضابط بعيارات نارية، أثناء تعاملهم مع أعمال شغب كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية في المحافظة الواقعة جنوبي البلاد.
وكانت السلطات الأردنية أوقفت قبل أيام تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك عن العمل في أنحاء البلاد، وقالت مديرية الأمن العام، في بيان على صفحتها عبر فيس بوك إن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية قررت «إيقاف منصة تيك توك عن العمل موقتا داخل المملكة، بعد إساءة استخدامها وعدم تعاملها مع منشورات تحرض على العنف ودعوات الفوضى»، وأبلغ عدد من مستخدمي الإنترنت أن الخدمات تعمل ببطء.
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