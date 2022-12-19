السودان وإثيوبيا يتبادلان الأسرى

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وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبدالله أمس أن الحكومة السودانية سلمت نظيرتها الإثيوبية 53 جنديا كانوا قد لجؤوا إلى السودان إبان المواجهات المسلحة بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير التيجراي.وأضاف الحكومة تسلمت 9 مواطنين سودانيين، بينهم اثنان من الجنود ضمن عملية تبادل الأسرى التي جرت في منطقة القلابات على الحدود بين البلدين.
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