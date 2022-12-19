شكرا لقرائتكم خبر المملكة تساند العراق للقضاء على الأعمال الإرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف قوات الأمن العراقية شمال جمهورية العراق، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية.

وأكدت رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والأعمال الإرهابية، مجددة دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله، كما أعربت وعن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب العراق.

على صعيد آخر، أفاد مصدر أمني عراقي أمس، بمقتل أحد عناصر تنظيم داعش وإصابة آخر بجروح في كمين لقوات الشرطة العراقية في ناحية الرياض.

وقال المصدر «إن قوات الشرطة الاتحادية تمكنت من قتل إرهابي وإصابة آخر خلال نصب كمين محكم من قبل اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية، في قرية علي السلطان التابعة لناحية الرياض بكركوك بالاشتراك مع قوات الاستخبارات».

وكان تسعة من قوات الشرطة العراقية بينهم ضابط برتبة رائد قتلوا أمس جراء انفجار عبوة ناسفة أعقبها تبادل لإطلاق الرصاص مع عناصر داعش في إحدى قرى ناحية الرياض غربي محافظة كركوك.