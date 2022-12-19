تعطيل كامل للإنترنت في إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرضت خدمة الإنترنت في إيران التي تشهد احتجاجات، لعطل كبير مع إبلاغ مستخدمين في العاصمة طهران عن بطء شديد في الاتصال بالشبكة.
وبينما كان بالإمكان الوصول إلى مواقع الكترونية إيرانية بسهولة، بدا أنه قد تم تعطيل الوصول للمواقع الدولية.وعبر بعض المستخدمين عن قلقهم من إمكانية أن يكون قد تم تعطيل اتصال إيران بالشبكة العنكبوتية الدولية بشكل دائم، بعد ثلاثة أشهر من الاحتجاجات بالبلاد.
وكان قد تم بحث خطط لإقامة شبكة وطنية حصرية في مجلس الشورى الإيراني منذ سنوات.
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