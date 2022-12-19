احتجاز رهائن داخل مركز أمني في باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استولى إرهابيون على مركز أمني للشرطة الباكستانية مخصص لعمليات مكافحة الإرهاب، بمدينة بانو في إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان، واحتجزوا المحققين كرهائن.

وأوضح قائد الشرطة في مدينة بانو الدكتور محمد إقبال أمس، أن قوات الأمن طوقت المركز من جميع الأطراف، وأن اثنين من رجال الشرطة قتلا، وأصيب آخرون خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين الذين يطالبون بمنحهم عبورا آمنا إلى أفغانستان المجاورة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم رئيس حكومة إقليم خيبر بختنونخواه محمد علي سيف أن الوضع تحت السيطرة، وأن قوات الأمن بدأت عمليتها.