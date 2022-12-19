احتجاز رهائن داخل مركز أمني في باكستان

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وأوضح قائد الشرطة في مدينة بانو الدكتور محمد إقبال أمس، أن قوات الأمن طوقت المركز من جميع الأطراف، وأن اثنين من رجال الشرطة قتلا، وأصيب آخرون خلال تبادل إطلاق النار مع الإرهابيين الذين يطالبون بمنحهم عبورا آمنا إلى أفغانستان المجاورة.من جانبه، أوضح المتحدث باسم رئيس حكومة إقليم خيبر بختنونخواه محمد علي سيف أن الوضع تحت السيطرة، وأن قوات الأمن بدأت عمليتها.
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