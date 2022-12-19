شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنظم جلسة الحوار المجتمعى الثالثة بمركز العياط بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مؤسسة حياة كريمة جلسة الحوار المجتمعي الثالثة بمركز العياط بقرية المتانيا محافظة الجيزة، وجاءت جلسة الحوار المجتمعي بحضور عمرو عوض منسق مركز العياط ونواب رئيس مركز ومدينة العياط ورئيس الوحدة المحلية بالمتانيا ومتطوعي المؤسسة بمركز العياط ، وعدد كبير من العمد والقيادات الطبيعية بالقرية.

وتحدث عمرو عوض أهمية وجود حوار وطني مجتمعي بين جميع طوائف الشعب، وشرح عام عن المشروع القومي حياة كريمة وأهمية دور الحوار المجتمعي في رصد كافة الاحتياجات، كما تم عرض مفصل للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وعرض كافة الجهود و المشروعات التى يتم تنفيذها بالمرحلة الأولى على مستوى الجمهورية.

ثم فتح باب الحوار مع المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم أثناء الجلسة، وتم الرد على مطالب وشكاوى المواطنين وتجميعها ، كما أكدوا مسئولو مجلس المدينة أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة مسخرة لإنجاح المشروع القومية حياة كريمة.