البحرية التايلاندية تبحث عن 31 بحارا مفقودا

بحثت سفن وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية التايلاندية، عن أكثر من 30 بحارا لا يزالون في عداد المفقودين بعد أكثر من 17 ساعة، من غرق سفينتهم الحربية في البحار الهائجة في خليج تايلاند.

وقالت البحرية إنه تم إنقاذ 75 بحارا من حربية HTMS Sukhothai، وما زال 31 في عداد المفقودين.

الأمواج العالية

وقالت البحرية إن الأمواج العالية، التي تسببت في الحادث تراجعت منذ غرق ليلة الأحد، لكنها ما زالت مرتفعة بما يكفي لتعريض القوارب الصغيرة للخطر.

وقال أحد أفراد الطاقم الذي تم إنقاذه في مقابلة مع تلفزيون PBS التايلاندي، إنه اضطر إلى الطفو في البحر لمدة ثلاث ساعات قبل أن يتم إنقاذه. وقال إن أمواجا ارتفاعها ثلاثة أمتار، تعرضت للسفينة أثناء غرقها ليل الأحد، ما عقّد جهود الإنقاذ.

لا تزال الأمواج عالية، ولا يمكننا البحث عنها من الخط الأفقي. وقال المتحدث باسم البحرية الأدميرال بوكرونج مونتاتيفالين لقناة PBS التايلاندية: «علينا أن نطير بطائرات الهليكوبتر، ونبحث عنها من منظور عين الطائر».

11 بحارا

ويعالج 11 بحارا من البحارة، الذين تم إنقاذهم في المستشفى. ونفت البحرية تقريرا لوسائل الإعلام المحلية، يفيد بتأكيد وفاة شخص، قائلة إن الوفاة نجمت عن حادث يتعلق بزورق آخر.

هبت الرياح القوية ومياه البحر على HTMS Sukhothai، وتسببت في تعطيل نظامها الكهربائي مساء الأحد، مما جعل السيطرة على السفينة صعبة. أرسلت البحرية ثلاث فرقاطات وطائرتي هليكوبتر بآلات ضخ متحركة، لمحاولة مساعدة السفينة المعطلة عن طريق إزالة مياه البحر، لكنها لم تستطع فعل ذلك، بسبب الرياح القوية.

أولويتنا القصوى الآن هي إنقاذ جميع البحارة. سنخطط لإنقاذ السفينة في وقت لاحق. تم إجراء البحث في منطقة تبلغ مساحتها 16 كيلومترًا مربعًا «6.2 أميال مربعة» حول موقع الغرق.

بينما يشهد شمال ووسط تايلاند، أبرد درجات الحرارة خلال العام، شهدت أقصى جنوب تايلاند عواصف وفيضانات في الأيام الأخيرة.

- تم بناء Sukhothai في تاكوما بواشنطن، وتم تشغيلها في عام 1987.

وبإزاحة قصوى تبلغ 959 طنًا، وطولها 76.8 مترًا «252 قدمًا»، فهي عبارة عن متوسطة الحجم لحرادة، وهي نوع من السفن المسلحة، التي تُستخدم عادةً في القيام بدوريات في المياه القريبة من الشاطئ.

كانت السفينة الحربية تقوم بدورية على بعد 32 كيلومترا «20 ميلا» من الرصيف في منطقة بانجسافان، في مقاطعة براتشواب خيرى خان.

وقال بوككرونج إن السفينة كانت تقوم بدورية منتظمة، لمساعدة قوارب الصيد التي تحتاج إلى المساعدة. سمح فقدان الطاقة بتدفق المزيد من مياه البحر إلى السفينة، مما تسبب في إدراجها وغرقها.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية التايلاندية، تحذيرًا خاصًا بالطقس للمنطقة العامة قبل ساعات قليلة من وقوع الحادث، قائلة إنه من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج في خليج تايلاند بين 2 و 4 أمتار «7-14 قدمًا» مع هطول أمطار رعدية.