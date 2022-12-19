انت الان تتابع خبر في النجف.. الاطاحة بعصابة "خطيرة" مختصة بتجارة المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن الاطاحة بعصابة "خطيرة" مختصة بتجارة المخدرات.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بجهد استخباري ومتابعة ميدانية مركزة لملف تجارة المواد المخدرة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن النجف الاشرف التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن في وزارة الدفاع من الاطاحة بعصابة خطيرة مكونة من (٥) اشخاص مختصة بتجارة وبيع المواد المخدرة".

وأضافت أن "اثنين منهم يقومان بعملية التجارة وتامين المخدرات والثلاثة الاخرين يقومون بتوزيع وبيع المواد المخدرة في مناطق متفرقة من محافظة النجف"، مشيرة الى "ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وادوات تعاطي بالاضافة الى اسلحة مختلفة".