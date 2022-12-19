حرب أوكرانيا وروسيا .. منصات الصواريخ الأمريكية تستعد لمواجهة الهجوم الجوي الروسي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر عسكري أميركي رفيع أن القوات الأميريكية بدأت تدريب الجيش الأوكراني على استخدام منظومة "باتريوت" الدفاعية الجوية المتطورة، التي يوجد عدد من منصاتها في شرق رومانيا وشمالها على الحدود مع أوكرانيا.

وأوضح أن عمليات التدريب يتولاها عناصر من وحدات (سترايكر) الهجومية المنتشرة في رومانيا، ويبلغ قوامها نحو 3 آلاف عسكري.

وأضاف أن عملية التدريب على الـ "باتريوت" تجري بشكل سري، مبررا ذلك بكون واشنطن لم تتخذ بعد أي قرار سياسي حول موعد إدخال هذه المنظومة الى اوكرانيا، والتي تعتبر في نظر وزارة الدفاع الأميريكية (البنتاغون) عاملا سيغيّر قواعد التوازن العسكري مع روسيا.

كما أكد أن استخدام منظومات الـ "باتريوت"، في حال وصلت الى كييف، ستكون محصورة بمواجهة خطر الصواريخ الباليستية الروسية التي تقصف المدنيين، من دون تفعيلها ضدّ المسيرات المفخخة، كون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية هي عالية الكلفة.

روسيا تحذر

وفي وقت سابق، حذرت روسيا من أن جميع الأسلحة الغربية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا تعد أهدافا مشروعة لها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم إن جميع الأسلحة التي قدمها الغرب لأوكرانيا أهداف مشروعة لروسيا، وأنه سيتم تدميرها أو الاستيلاء عليها.