شكرا لقرائتكم خبر عن فابريزو رومانيو يؤكد رغبة ليفربول فى التعاقد مع سفيان مرابط! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الصحفي الشهير والمتخصص فى سوق الإنتقالات فابريزو رومانيو، أن ليفربول تسعي للدخول فى مفاوضات جادة مع النجم المغربي سفيان مرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، يأتي ذلك بعد تألق اللاعب الكبير رفقة أسود الأطلس فى بطولة مونديال قطر الأخيرة، ومساهمته فى تواجد المغرب بالمربع الذهبي.

وأشار رومانيو أن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أعطي أوامره بالتعاقد مع اللاعب بعد إقتناع الشديد بمستوي اللاعب الذي ظهر عليه فى كأس العالم، ليبحث مسئولى "الريدز" إمكانية ضم اللاعب من النادي الإيطالي فى مفاوضات قوية جارية الآن بين الطرفين.



موقف فيورنتينا من بيع مرابط!

ومن جانبه لا يمنع مسئولي نادي فيورنتينا الإيطالي بيع اللاعب إلى ليفربول خلال المريكاتو الشتوي القادم، شرط أن يحصل الفريق الإيطالي على ما لا يقل من 40 مليون يورو من جراء بيع اللاعب.

فى حين يسعي مسئولي ليفربول فى تقليل المقابل المادي بعض الشئ، على أن يتم حسم الصفقة فيما لا يزيد عن 30 مليون يورو، الأمر الذي يتم بحثه من قبل مسئولي الفريق الإيطالي، وإن كان الأقرب الوصول إلى حل وسط خلال الأيام القليلة المقبلة.



إصابة كيتا تعزز موقف مرابط!

وتعد إصابة النجم الغيني نابي كيتا عن ليفربول منذ بداية الموسم أحد الأسباب القوية التى تدعم موقف مرابط فى الإنضمام لصفوف" الريدز" فى الفترة المقبلة، بجانب تكرار إصابات النجم الإسباني تياجو الكنتارا.