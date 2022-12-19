استشهاد ثلاثة من الشرطة .. دول الخليج تعلن تضامنها مع الأردن

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الاثنين، تضامن ووقوف المجلس الست مع المملكة الأردنية في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وأكد الحجرف في بيان له اليوم الاثنين موقف دول مجلس التعاون الثابت في إدانة كافة أشكال وصور العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته.

وشدد على دعم دول المجلس لما تتخذه المملكة الأردنية الهاشمية من إجراءات وتدابير أمنية لصون أمنها وسلامة كافة المواطنين والمقيمين، مشيداً بيقظة السلطات الأمنية الأردنية وقدرتها على التعامل مع العناصر المطلوبة أمنيا"، داعيا إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية والتنظيمية.

وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عن خالص تعازيه ومواساته إلى المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبًا في استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة أثناء المداهمة الأمنية، داعيا "المولى عز وجل أن يرحم الشهداء وأن يلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية من كل سوء ومكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان".

وأعلن الأمن العام الأردني، في وقت سابق اليوم الاثنين، مقتل 3 من عناصرها خلال مداهمة لمنزل مشتبه به بمقتل نائب مدير شرطة مدينة معان (نحو 218 كم) جنوب العاصمة عمان، الذي قتل بـ"رصاص مخربين"، وفقا لما نقلته السلطات الأردنية.

ويأتي مقتل نائب مدير شرطة مدينة معان في ظل حالة من التوتر تشهدها عدة محافظات في البلاد، إثر إعلان سائقي شاحنات ووسائل نقل مختلفة إضرابا منذ أكثر من 10 أيام، على خلفية قرار حكومي برفع أسعار المحروقات، وشهدت بعض المناطق إغلاق طرق وتجمعات لمحتجين، كما توقفت حركة الشحن لأيام في ميناء العقبة، وتكدست كميات من البضائع.

وشدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات العامة وحقوق المواطنين"، مؤكدا أن "الاعتداءات وأعمال التخريب مساس خطير بأمن الوطن ولن نسمح بذلك".