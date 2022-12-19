شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حقوق الإنسان بالنواب: الجامعات لديها عقول مصر القادمة ومستقبلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم، مع رؤساء الجامعات الخاصة بهدف لإقامة حوار حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الإنسان، بضرورة تبادل الزيارات مع الجامعات وحضور ندوات ولقاءات لتوعية طلبة الجامعات بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

من جانبه أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الجامعات لديها عقول مصر القادمة ومستقبلها.

وقال "رضوان" إن دعوة اللجنة للجامعات مفادها حجم المسئولية الملقاة على الجامعات من أجل الاستنارة بكل الآراء والاستفاده من الحوار المتبادل لنشر وتوعية الشباب بمفهوم حقوق الإنسان، خاصة بعد إطلاق رئيس الجمهورية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد النائب طارق رضوان على ضرورة اهتمام الجامعات بتوعية الطلبة والطالبات بحقوق وواجبات المواطن المصري.

من جانبهم أوضح ممثلي الجامعات، أنهم بالفعل يعملون بما يتفق ومعايير حقوق الإنسان، وذلك عن طريق عدة مظاهر أهمها، وجود وحدة تكافؤ الفرص بالجامعات، تنفيذ الجامعات لخطط استراتيجية من أجل تحقيق الـ17 هدف من أهداف التنمية المستدامة، الربط بين خطط البحث العلمي وما يترتب عليه من أثر مجتمعي، تنفيذ دورات تدريبية وتوعوية لمكافحة الفساد تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، عقد ورش عمل ونماذج محاكاه وأنشطة متنوعة تسعى لتصحيح مفهوم حقوق الإنسان للطلبة، وجود وحدة دعم طلابي ببعض الجامعات لمن يحتاج إلى الدعم النفسي والاجتماعي.

حضر اللقاء عدد من أساتذة الجامعات، منهم رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية ومستشار الحكومة بالجامعة الأمريكية، نائب رئيس جامعة الأهرام الكندية، أستاذ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية، عميد كلية التربية بجامعة 6 أكتوبر، نائب رئيس الجامعة الفرنسية لشئون التعليم والطلاب، ومستشار رئيس جامعة العلمين الدولية الأهلية.