محمد عبد العزيز يتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة المواطنين من نقل سوق الأحد بشبرا الخيمة

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القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن معاناة المواطنين من نقل سوق الأحد بشبرا الخيمة لمنطقة أم بيومي وسط الكتلة السكنية.

وأوضح أن سوق الأحد "سوق يوم واحد" يمثل متنفس لأهالي شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حيث تتواجد به منتجات بأسعار منخفضة، لكن وجوده وسط منطقة سكنية شديدة الازدحام أدى لشكاوى كثيرة من أهالي المنطقة، موضحا أن أهالي شارع الترعة البيجامية وكافة الشوارع المحيطة أبدوا تضررهم من إقامة سوق الأحد بهذه المنطقة وطالبوا أكثر من مرة بنقله.

ولفت إلى أنه سبق وأن تقدم بمقترح برغبة لنقل السوق (خارج الكتلة السكنية)، إلا أنه وبعد عام كامل فوجئ بقرار محافظ القليوبية لتقل السوق أسفل محور الفريق محمد العصار، قائلا " الواقع أن السوق تمدد وأصبح يحتل شارع أحمد عرابي قرب نزلة أم بيومي من الطريق الدائري، والشوارع المحيطة..مما أدى لشلل مروري كامل في هذه المنطقة، وسط غياب أي رقابة من محافظة القليوبية وحي غرب شبرا الخيمة، بل إن نزلة الدائري لمنطقة أم بيومي أصبحت شبه معطلة يوم الأحد".

وتسائل "عبد العزيز" قائلا "هل نعطل بهذا القرار غير المدروس خطة الدولة في توسيع الطريق الدائري والاهتمام بالسيولة المرورية به وبنزلاته المختلفة...كيف يتم صرف ملايين الجنيهات لتطوير شارع أحمد عرابي ليتم تحويله يوم الأحد إلى سوق عشوائي لا يستطيع أي من أهالي المنطقة السير بسياراتهم به..بل توقفت أتوبيسات هيئة النقل العام عن استكمال خط سيرها لأم بيومي يوم الأحد، ولذلك كان من الأجدى أن يتم عمل سوق منظم وبأماكن مخصصة مرخصة للباعة الجائلين أسفل محور الفريق محمد العصار لكن هذه العشوائية التي تم نقل بها السوق تسببت في كثير من المعاناة لأهالي أم بيومي وكافة الشوارع المحيطة".