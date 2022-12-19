وزير الخارجية ونائب رئيس وزراء تركمانستان يعقدان جلسة مباحثات رسمية

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، وذلك في مقر وزارة خارجية تركمانستان في العاصمة عشق آباد.

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، استعرض فيها الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة الأطراف بمختلف المستويات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.