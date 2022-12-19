وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية، استعرض فيها الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة توطيد التنسيق الثنائي في العديد من المجالات السياسية والأمنية والمتعددة الأطراف بمختلف المستويات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية ونائب رئيس وزراء تركمانستان يعقدان جلسة مباحثات رسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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