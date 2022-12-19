انت الان تتابع خبر حصاد سينما العراقية لعام 2022.. 16 فيلما بعضها حاز على جوائز عالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نشر الناقد والمؤلف السينمائي العراقي مهدي عباس عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" احصاءً عن الأفلام العراقية المنتجة خلال عام 2022 رصدته الخليج 365، جاء فيه " قد يستغرب البعض من هذا الرقم الكبير بالنسبة للإنتاج السينمائي العراقي خاصة وان اربعة فقط من هذه الافلام شاهدها الجمهور في بغداد".وأضاف: "بقية الافلام عرضت في اقليم كوردستان العراق والبعض الاخر عرض في مهرجانات عربية ودولية مهمه".

وأشار عباس الى ان "اقليم كوردستان العراق أنتج ستة افلام روائية طويلة منها ثلاثة افلام عرضت في مهرجان دهوك السينمائي تناولت قضايا داعش وسبي الايزيديات وهي عروس المطر لحسين حسن وهو انتاج مشترك مع المانيا والثقب في الحائط لبلال كوركوت والعروس لسيرجيو تريفو وهو انتاج مشترك مع البرتغال صور بالكامل في الاقليم فيما عرضت دور السينما في الاقليم بأقبال جماهيري كبير افلام تامي بابا لزانيار فتاح وبياض تام لدياكو مقتدري وأخي يعرف لسركوت محمد".



ولفت الى انه "في بغداد عرضت ثلاثة افلام طويلة هي الاولى لأصحابها وهي تذكرة قتل 1 لليث العسكري وآخر السعاة لسعد العصامي وجنان بوند لمحمد الامارة فيما عرض الفلم الوثائقي الطويل جمال العراق الخفي لسهبم عمر خليفة ويورغن بويتس في المركز الثقافي الفرنسي".

وبين عباس انه "بالإضافة لجمال العراق الخفي هناك ثلاثة افلام وثائقية طويلة عرضت في مهرجانات دولية ولم يشاهدها الجمهور العراقي لحد الان وهي حكايات المنزل الارجواني لعباس فاضل مشترك مع فرنسا ولبنان وارواح عابرة لعايدة شليفر مشترك مع سويسرا وبلادي الضائعة لعشتار ياسين وهو مشترك مع كوستاريكا وحاز على جائزة مهمه من مهرجان امستردام الدولي للفيلم الوثائقي".

وأوضح ان "فيلم فارس طعمة التميمي الوقاد لم يعرض للجمهور لحد الان رغم مشاهدته من قبل لجنة صرحت بعرضه، قتيبة الجنابي عرض فيلمه رجل الخشب في أكثر من مهرجان دولي وحاز على بعض الجوائز.

ونوه عباس الى انه "يبقى أبرز فيلم أنتج عام 2022 هو جنائن معلقة لأحمد ياسين والذي توج بالجائزة الذهبية وجائزة الانتاج الفني من مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي بعد ان حاز على احدى جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وختم ان "12 فيلم روائي طويل واربعة افلام وثائقية طويلة هي حصيلة السينمات العراقية عام 2022".

