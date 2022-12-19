الأردن: مقتل المشتبه به بقتل العقيد الدلابيح وضبط 8 آخرين

19 ديسمبر , 2022
قوات أمن أردنية (مديرية الأمن العام).
أعلن الأمن العام الأردني عن مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة خمسة آخرين خلال مداهمة المشتبه به بمقتل نائب مدير شرطة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح الذي قُتل فجر الجمعة برصاص مجهولين.
وقال الأمن العام الأردني، في بيان مقتضب، إن المداهمة أسفرت عن مقتل المشتبه به الرئيسي، وهو من حملة الفكر التكفيري، وجرى ضبط ثمانية أشخاص آخرين، معلنة بدء عمليات تحقيق واسعة.
وشهدت مناطق ومحافظات جنوبية سلسلة أعمال احتجاجية خلال الأسبوعين الماضيين على خلفية إضراب سائقي الشاحنات، بعد رفع أسعار مادة الديزل، لتتطور الاحتجاجات مع دخول مطالب شعبية رافضة للقرارات الحكومية الاقتصادية.
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