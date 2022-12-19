إسقاط 9 طائرات مسيّرة في المجال الجوي لكييف صباح اليوم

الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).

أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إسقاط تسع طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف‭ ‬في أحدث هجوم تشنه روسيا على المدينة.

وأفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات في المدينة وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وقالت الإدارة على تطبيق‭ ‬«تيليغرام» للمراسلة «العدو يهاجم العاصمة بعدد كبير من المسيرات (من طراز شاهد)».