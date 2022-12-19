إسقاط 9 طائرات مسيّرة في المجال الجوي لكييف صباح اليوم

19 ديسمبر , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إسقاط تسع طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف في أحدث هجوم تشنه روسيا على المدينة.
وأفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات في المدينة وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة.
وقالت الإدارة على تطبيق «تيليغرام» للمراسلة «العدو يهاجم العاصمة بعدد كبير من المسيرات (من طراز شاهد)».
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