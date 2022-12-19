الصين تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا و1995 إصابة (أ ف ب).

ذكرت لجنة الصحة الوطنية اليوم الإثنين أن الصين سجلت حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في 18 ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع عدم تسجيل أي حالات في اليوم السابق مما رفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 5237.

وسجلت الصين 1995 إصابة جديدة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض في 18 ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع 2097 في اليوم السابق.

وباستبعاد الحالات الوافدة سجلت الصين 1918 إصابة محلية جديدة ظهرت عليها أعراض انخفاضاً من 2028 في اليوم السابق.

وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول سجل البر الرئيسي للصين 380453 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض بفيروس كورونا.

وأصبحت الأرقام الرسمية دليلاً لا يعتد به مع تراجع عدد الاختبارات في جميع أنحاء البلاد بعد التخفيف الأخير لسياسة صفر كوفيد.