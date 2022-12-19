شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تطالب الجامعات الخاصة بالمشاركة المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبحضور رؤساء ومستشاري الجامعات الخاصة في ضوء ما تبنته نحو إقامة حوار حول مفهوم حقوق الإنسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بمشاركة 6 جامعات خاصة شملت رؤساء ومستشاري كل من "الجامعة الأمريكية، الجامعة الفرنسية، جامعة 6 أكتوبر، جامعة العلمين، جامعة الأهرام الكندية، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".

وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يضع عبء كبير على الجامعات في رسم صورة مستقبل شباب مصر، ما يتطلب استعداد الجامعات بتغييرات في المناهج للتعريف بحقوق الإنسان والحقوق والواجبات، مؤكدا أن الجامعات ترسم خريطة المستقبل، حيث يشكل خريجى الجامعات نسيج مصر في الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية دور الجامعات فى ملف الوعى ضمن ملفات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الجامعات الخاصة أصبحت تمثل جزء كبير في المجتمع، ويقع عليها مسئولية تأهيل الشباب في المشاركة في نهضة مصر.

وقال أبو العلا، إن حقوق الإنسان ليست منهج فقط بل تطبيق، مشيرا إلى أننا بعيد عن الحرية الأكاديمية، لظروف متعددة، في الوقت الذى تؤدى فيه تلك الحرية الأكاديمية إلي الإبداع، مطالبا بالدفع في هذا الأمر لتكون الحرية الأكاديمية نهجا مستمرا.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية المشاركة المجتمعية للجامعات الخاصة وطلابها في المناطق المحيطة بها والمدن والأحياء الموجودة بها.

وطالب أبو العلا، بتوعية الطلاب باستراتيجية حقوق الإنسان من خلال عقد ندوات للتوعية بتلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك ليتمكن الطلاب من مواجهة التحديات.

ومن جانبه طالب النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان، الجامعات الخاصة بمزيد من الجهود والندوات التدريبية مع طلاب الجامعات وغيرهم لأنشطة مثل رفع الوعى في مجال حقوق الإنسان.

وأكد عبد العزيز، أن الجامعات المصرية ومنها الجامعات الخاصة عليها دور كبير في التوعية، ولاسيما في جهود مصر في تنظيم مؤتمر المناخ والتوصيات الصادرة عنه

وتساءلت النائبة أمل سلامة، عن وحدات مواجهة العنف ضد المرأة داخل الجامعات، بحيث يكون هناك وعى بتلك القضية، بها في ظل الخطة الاستراتيجية لحقوق الإنسان.

ومن جانبه أكد النائب محمود عصام، عضو لجنة حقوق الإنسان، على أهمية اجتماعات اللجنة مع رؤساء وممثلى الجامعات، في اطار مهمة ترسيخ الاهتمام بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن علينا أن نتعامل مع شباب الجامعات كسفراء لنشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأشار إلى أهمية ملف الوعى بحقوق الإنسان في هذه المرحلة الشبابية داخل الجامعات، حيث يساعد ذلك في خلق جيل واعى بحقوقه وواجباته، مؤكدا أن مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان داعمين للجامعات في ذلك الملف الهام.