شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تناقش طلبات إحاطة بشأن إنشاء وإحلال وتجديد مساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن إنشاء مسجد بمنطقة المساكن الجديدة بمركز مطاي، محافظة المنيا.

واستعرض النائب محمد نشأت العمدة، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحا أن هناك قطعة أرض أملاك دولة تابعة للمحافظة غير مستغلة في هذه المنطقة، ومساحتها 300 متر، وملاصقة لمنطقة 40 عمارة مأهولة بالسكان، ويفضل أن يتم إنشاء مسجد عليها نظرا لحاجة المنطقة لوجود مسجد، وإذا كانت هناك إمكانية يتم إنشاء مستوصف مع المسجد، والمحافظة لا تمانع في بناء مسجد على الأرض.

وأوضح ممثل وزارة الإسكان، أن المنطقة مخصصة للإسكان الاجتماعي، وتوجد خدمات في المنطقة، وبالنسبة لقطعة الأرض يمكن التنازل عن جزء منها لإقامة المسجد، ولكن لابد من إيجاد متبرع أو تتولى وزارة الأوقاف إنشاء المسجد.

وقال ممثل وزارة الأوقاف: "لا مانع، على أن يتم إخطار الوزارة بقرار التخصيص ببناء مسجد لصالح وزارة الأوقاف".

وتوافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مع ممثلي الحكومة على إنهاء الإجراءات اللازمة لإنشاء المسجد.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن التأخير في إحلال وتجديد فرش مساجد الإشهار العام والإشهار المحلى (بمراكز منية النصر، والجمالية، وميت سلسيل) بمحافظة الدقهلية.