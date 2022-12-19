- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الأردني
استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، دولة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية...
فشل سادس في انتخاب الرئيس اللبناني
فشل البرلمان اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم شغور الموقع منذ مطلع الشهر الحالي، في ظل انقسامات سياسية عميقة...
تعسر لبناني في الانضمام لبرنامج صندوق النقد الدولي
دعا رئيس «مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان» إدوارد جبريال، المسؤولين اللبنانيين للإسراع في اتخاذ خطوات الانضمام لبرنامج صندوق...
9 مشروعات تنموية من السعودية تبني القطاعات الحيوية باليمن
أسهمت الجهود السعودية التنموية في اليمن في تحسين البنى التحتية في مختلف القطاعات الحيوية والأساسية، والعائدة بنفعها على المواطن...
تعديل وزاري واسع في البحرين لتعزيز الانتعاش الاقتصادي
أجرت البحرين تعديلًا وزاريًا كبيرًا شمل 17 وزيرًا الثلاثاء في وقت تسعى البلاد إلى إنعاش اقتصادها وتنويع مصادره بعد جائحة...
الحوثيون يحاصرون تعز بألغام إيرانية
كشف مصدر مدني من سكان محافظة تعز، أن الحوثيين عملوا على زرع الألغام في المحافظة بشكل موغل في التوحش والخطورة، وعلى نحو غير مسبوق،...
توقف حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي توقفت في تمام الساعة 2:20 ظهرا بالتوقيت...
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.