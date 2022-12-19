قائد القوات المشتركة يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة السوداني

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء الأردني استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، دولة رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 19 جمادى الأولى 1444 هـ 19 جمادى الأولى 1444 هـ فشل سادس في انتخاب الرئيس اللبناني فشل البرلمان اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس للجمهورية، رغم شغور الموقع منذ مطلع الشهر الحالي، في ظل انقسامات سياسية عميقة... بيروت : الوكالات بيروت : الوكالات 23 ربيع الثاني 1444 هـ 23 ربيع الثاني 1444 هـ تعسر لبناني في الانضمام لبرنامج صندوق النقد الدولي دعا رئيس «مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان» إدوارد جبريال، المسؤولين اللبنانيين للإسراع في اتخاذ خطوات الانضمام لبرنامج صندوق... بيروت: الوكالات بيروت: الوكالات 19 ذو الحجة 1443 هـ 19 ذو الحجة 1443 هـ 9 مشروعات تنموية من السعودية تبني القطاعات الحيوية باليمن أسهمت الجهود السعودية التنموية في اليمن في تحسين البنى التحتية في مختلف القطاعات الحيوية والأساسية، والعائدة بنفعها على المواطن... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 20 ذو القعدة 1443 هـ 20 ذو القعدة 1443 هـ تعديل وزاري واسع في البحرين لتعزيز الانتعاش الاقتصادي أجرت البحرين تعديلًا وزاريًا كبيرًا شمل 17 وزيرًا الثلاثاء في وقت تسعى البلاد إلى إنعاش اقتصادها وتنويع مصادره بعد جائحة... المنامة: الوكالات المنامة: الوكالات 15 ذو القعدة 1443 هـ 15 ذو القعدة 1443 هـ الحوثيون يحاصرون تعز بألغام إيرانية كشف مصدر مدني من سكان محافظة تعز، أن الحوثيين عملوا على زرع الألغام في المحافظة بشكل موغل في التوحش والخطورة، وعلى نحو غير مسبوق،... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 06 ذو القعدة 1443 هـ 06 ذو القعدة 1443 هـ توقف حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي توقفت في تمام الساعة 2:20 ظهرا بالتوقيت... الكويت : الوكالات الكويت : الوكالات 22 شوال 1443 هـ 22 شوال 1443 هـ

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