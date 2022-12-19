شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى يطلق المرحلة 14 و15 من قوافل "ستر وعافية" بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، المرحلة الرابعة عشر والخامسة عشر من قوافل "ستر وعافية " لأهالي قري الدير، القريا، النمسا، وتوابعهم بمركز إسنا بمحافظة الأقصر وتستمر الفاعليات حتي غداً الثلاثاء بمشاركة أكثر من 15 كيانا من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدماتها لأكثر من 35 ألف مستفيد .

يأتي تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر إستحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية و الضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، بالإضافة إلي حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي .

وتتضمن القافلة أيضاً حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم و بطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات اخري.

شارك في القافلة 15 كيان من كيانات التحالف وهم (مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة ابوالعينين - مؤسسة راعي مصر - مؤسسة صناع الحياة مصر- مؤسسة عدالة ومساندة المرآة المصرية - مؤسسة بهية - جمعية مصطفي محمود - جمعية رسالة - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة مصر الخير - الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية - جمعية الاورمان) بمشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذي

كان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي جاءت تحت شعار "ستر وعافية١ " وذلك بقرية أولاد عليوه بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة " ستر وعافية ٢ " بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بينما استهدفت قافلة "ستر وعافية 3" أهالي قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة . وحلت قافلة "ستر وعافية 4" بقرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ووصلت قافلة "ستر وعافية 5"قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية أما قافلة"ستر وعافية 6" فخدمت أهالي قري غزالة والحجايزة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية و القافلة السابعة وصلت لأهالينا بقرية الحضص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية كما حلت القافلة الثامنة بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بينما القافلة التاسعة والعاشرة فتم تنفيذها بقري الطويرات ودندرة بمحافظة قنا أما القافلة الحادية عشر فكانت بقرية الضبعية بالإسماعيلية واخيراً المرحلة الثانية عشر والثالثة عشر بقري سلوا والرغامة البلد بأسوان .