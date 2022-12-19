شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل 23 اقتراحا برغبة للحكومة لاتخاذ اللازم.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إلى الحكومة 23 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى، عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات وتتناول الاقتراحات برغبة نقل ولاية قطعة أرض أملاك دولة تابعة لوزارة الموارد المائية والرى بمدينة أسيوط إلى محافظة أسيوط لاقامة مشروعات ذات نفع عام وبشأن إلزام المدارس الخاصة والدولية بالتحصيل الالكترونى للمصروفات الدراسية و تعديل لائحة مجلس الأمناء بالمدارس و تجديد وفرش جامع السلطان بمنطقة الشيخ على عبد الدايم - محافظة أسيوط وبشأن إحلال وتجديد مسجد آل غويل بالعقال البحرى إدارة أوقاف البدارى مديرية أوقاف أسيوط- محافظة أسيوط و إحلال وتجديد مسجد أبو ليلة – قرية الرياينة الحاجر – مركز ساقلته – محافظة سوهاج إحلال وتجديد مسجد الزعفران بحى الصفا شارع القدس- العريش- محافظة شمال سيناء، وتحويل المسجد الكبير بالشيخ زويد إلى جامع، وإحلال وتجديد مسجد الشرطة والقواسمة بالشيخ زويد شمال سيناء و بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة محمد مهران – جنوب محافظة بورسعيد لبناء مسجد و بشأن إنشاء وحدة إسعاف داخل الوحدة الصحية بكوم اشفين – مركز قليوب – محافظة القليوبية و إنشاء مبنى نموذجى لهيئة الإسعاف بمحافظة أسيوط وإقليم وسط الصعيد – محافظة أسيوط و بشأن إنشاء خط صرف صحى معلق بشارع البترول – قرية درنكة – محافظة أسيوط- أو إيجاد حل هندسى فنى آخر و توفير جهاز (c.ARM) لمستشفى الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

وتتناول الاقتراحات برغبة موضوعات مثل بشأن توفير جهاز أشعة تليفزيونية (سونار) لقسم وحدة أورام الثدى بمستشفى أسيوط العام- محافظة أسيوط و بشأن إدراج عمليات مرضى تشوه الأسنان عند الأطفال ضمن منظومة الرعاية الصحية (التأمين الصحى للطلبة و زيادة عدد أسرة العناية المركزة والحضانات بمستشفى برج العرب العام- محافظة الإسكندرية و رصف الطريق من نزلة الكريمات الأوتوستراد إلى كمين مدينة 15 مايو على مسافة (2كم) – محافظة القاهرة و و رصف طريق سنورس – الشوبك وطريق سنورس – مطر طارس – محافظة الفيوم.

وإنشاء سور على الترعة المارة بقرية بنى غالب بمركز أسيوط- محافظة أسيوط، أمام الكتلة السكنية والمدارس وإلغاء معاشات الأرامل والمطلقات والتكافل والكرامة للذين يحصلون على مساعدات من جمعيات خيرية.

وتحسين شبكة الإتصالات ببعض المناطق بمركز جرجا – محافظة سوهاج و إنشاء مكتب بريد نموذجى بالأرض التابعة لأملاك الدولة بزاوية عبد القادر بحى العامرية أول – محافظة الإسكندرية و إدراج مكتب بريد العلاقمة بمركز ههيا محافظة الشرقية ضمن خطة التطوير للهيئة القومية للبريد و إصدار قرار نزع ملكية العقار رقم 10 شارع محمد رفعت- العباسية- محافظة القاهرة، لكى يظل مركزاً لرعاية طفل العباسية.