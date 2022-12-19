انت الان تتابع خبر حريق يلتهم مكاتب الاتحاد الاوروبي في إفريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد سفير الاتحاد الأوروبي، لدى جمهورية إفريقيا الوسطى، دوغلاس داريوس كاربنتر، عبر "تويتر"، "اشتعلت النيران في مباني بعثة الاتحاد الأوروبي لدى بانغي ليلة الاثنين، ولم يصب أحد، نشكر شركاءنا مسبقا على صبرهم أثناء إعادة تنظيم أعمال البعثة".يشار إلى أن هذه ليست الحادثة الأولى للبعثات الأجنبية في جمهورية إفريقيا الوسطى، ففي صباح يوم الجمعة الماضي، تعرض مدير البيت الروسي في العاصمة بانغي، دميتري سيتوي، لمحاولة اغتيال من خلال تفجير طرد أرسل إلى مكتبه، نقل إثرها إلى المشفى في حالة خطرة.