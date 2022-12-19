انت الان تتابع خبر أسعار الذهب في أسواق العراق اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 369 ألفاً و315 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.
أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 422 ألفاً و65 ديناراً عدا أجور الصياغة
محمد يوسف
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