أسعار الذهب في أسواق العراق اليوم

بغداد - ياسين صفوان - وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 369 ألفاً و315 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.

محمد يوسف

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