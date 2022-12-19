انت الان تتابع خبر القوات الروسية تعلن سيطرتها على مركز مدينة ماريانكا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضاف بوشيلين عبر قناة "روسيا 24"، أن القوات الروسية سيطرت على المرتفعات التي اتخذتها القوات الأوكرانية مقرا لها، مشيرا إلى أن قوات كييف بقيت في جزء صغير من المدينة جار العمل على تحريره، بعد ذلك سيتم العمل على تحرير مدينة كراسنوجوروفكا مباشرة.أما بالنسبة لاتجاه أفدييفسك، فتركز القوات الروسية جهودها على تحرير قرية بيرفومايسكي، ما سيفسح المجال لتحرير المزيد من الأراضي.

وأشار بوشيلين، إلى أن القوات الأوكرانية، ما زالت تشن هجمات مضادة في منطقة مايورسك، لكن الوحدات الروسية تصمد أمامها، وتتقدم باتجاه دزيرجينسك، وأن العمل جار على تحرير قرية ياكوفليفكا في محور دونيتسك.

وشدد على أهمية مدينة تشاسوف يار في محور أرتيوموفسك، حيث نشرت القوات الأوكرانية قواتها الهجومية.

