شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة لنقل القيد إلى الجدول الابتدائى بنقابة المحامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النقابة العامة للمحامين، المحامين المقيدين بالجدول العام بضرورة استيقاء الأوراق المطلوبة لنقل القيد إلى الجدول الابتدائى قبل مضى المدة المحددة، وذلك تجنبا للنقل التلقائى الى جدول غير المشتغلين.

وجاءت الأوراق المطلوبة للقيد الابتدائي (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)

1 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل + صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

2 ـ إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.

3 ـ شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة.

4 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

5 ـ شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.

6 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

7 ـ برنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومى.