شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تناقش اليوم دور الحكومة فى دعم المغتربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن دور وزارة الخارجية والسفراء بالخارج في الوقوف بجانب المصريين المغتربين وتقديم المساعدة والحلول لكل المشاكل التي تواجههم وتذليل العقبات لهم وسرعة استخراج جوازات السفر للعاملين بالخارج، وتذليل العقبات أمام إجراءات تصاريح سفر الجثامين لنقلها إلى الوطن.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن دور وزارة الهجرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وحل مشاكل المصريين بالخارج.