زيلينسكي: روسيا رحّلت نحو مليوني أوكراني بينهم أطفال



قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع قناتي «تي إف 1» و«إل سي 1» التلفزيونيتين الفرنسيتين، إن روسيا رحّلت من الأراضي الأوكرانية نحو مليوني أوكراني، بينهم عدد كبير من الأطفال، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية».

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) عن زيلينسكي القول: «الأرقام مختلفة؛ إذ يتراوح عدد من تم ترحيلهم من 50 ألفاً إلى 200 ألف طفل (تم تسجيل أسمائهم أو ألقابهم أو عبر بيانات استقصائية أخرى)، إلى عدة ملايين من الأشخاص، نساء وأطفال وكبار سن. ونعتقد أنّ مليوني شخص، من بينهم نسبة كبيرة من الأطفال، تم ترحيلهم، واحتُجز العديد من الأطفال كرهائن».

وقال زيلينسكي: «ماذا كان هذا؟ ترحيل... رهائن! هذا إرهاب»، وأضاف أن موظفي محطة زابوريجيا للطاقة النووية في إينرهودار تم ابتزازهم بأخذ أطفالهم إلى «مراكز ترفيهية» في روسيا، ومن ثم طلبوا منهم التعاون مع المحتلين، من أجل أخذ جوازات سفر روسية بدلاً من جوازات السفر الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، إن هناك حالات كثيرة من هذا القبيل تتعلق بموظفي شركات مختلفة تقع في الأراضي التي تم احتلالها.

يُشار إلى أن العدوان الروسي تسبب بمقتل 450 طفلاً وإصابة أكثر من 863 طفلاً آخرين في أوكرانيا، بحسب البيانات التي قدمها المدعي العام.