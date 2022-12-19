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بكمين محكم.. الإطاحة بـ “إرهابي" في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزنا مسنودة بالجهد الاستخباري، تمكّنت من ‏‏إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 (إرهاب) في منطقة الدور بمحافظة صلاح الدين".

وأضافت: "‏تمت عملية إلقاء القبض عن طريق نصب كمين محكم له، تم خلاله القبض على المتهم المطلوب والصادر بحقه أمر قبض من الجهات القضائية".


واتم البيان: " تم تسليم المتهم اصولياً إلى جهة الطلب لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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