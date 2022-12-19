انت الان تتابع خبر خلافات عائلية تدفع أب الى قتل ابنته رميا بالرصاص في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "مفارز مكافحة الأجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهمين من سكنة محافظة الديوانية حي العسكري، بعد مقتل امرأة في العقد الثالث من العمر".

وأضاف إن "والد المجني عليها اعترف أثناء التحقيق بقتلها إثر قيامه بإطلاق النار عليها بواسطة مسدس كولومبي وقد فارقت الحياة حال نقلها إلى المستشفى وذلك بسبب خلافات عائلية".



ولفت الى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتصديق أقواله ابتدائيا وقضائيا وأحيل إلى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".