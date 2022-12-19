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المرور تشكل لجنة لدراسة تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات ومنح الاجازة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبأشراف وزير الداخلية، أعلن مدير المرور العام طارق الربيعي تشكيل لجنة فورية لدراسة تخفيض الرسوم المفروضة على المواطن العراقي".

وأضافت، ان "اللجنة ستختص في مجال تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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