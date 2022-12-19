انت الان تتابع خبر المرور تشكل لجنة لدراسة تخفيض الرسوم الخاصة بتسجيل المركبات ومنح الاجازة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وبأشراف وزير الداخلية، أعلن مدير المرور العام طارق الربيعي تشكيل لجنة فورية لدراسة تخفيض الرسوم المفروضة على المواطن العراقي".



وأضافت، ان "اللجنة ستختص في مجال تسجيل المركبات ومنح إجازات السياقة وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن".