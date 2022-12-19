انت الان تتابع خبر مساحة مظلمة على الكرة الأرضية.. ناسا تنشر صورة من الفضاء لأوكرانيا ليلا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتم نشر الصورة المذكورة على موقع مشروع بيانات نظام NASA ونظام معلومات مراقبة الأرض (EOSDIE).

تظهر الصورة، المؤرخة في 17 كانون الاول، أن الأراضي الأوكرانية تقبع في ظلام دامس عمليا.

وعلى أراضي أوكرانيا، وفقا للصورة، لا توجد نقاط لامعة لأضواء المراكز السكنية بالمقارنة مع دول الجوار.



ويسمح الموقع بمقارنة الصور الملتقطة في أيام مختلفة. ومنه يمكن التحقق أنه كان يوجد عدد أكبر من النقاط المضيئة بشكل ملحوظ على أراضي أوكرانيا في تشرين الثاني وأوائل كانون الاول.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف، إن الجيش الروسي قصف في 16 كانون الاول بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من الجو والبحر، العديد من الأهداف في أوكرانيا.

وأشار الجنرال، إلى أن تم تحقيق كل الأهداف المحددة للضربة، وتم تدمير وتعطيل كافة المواقع والمنشآت المستهدفة.

