انت الان تتابع خبر إيران تدين الاعتداء الإرهابي في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر كنعاني في تصريح له عبر وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا)، أنه "على خلفية هذا الحادث المرير، نتعاطف مع الحكومة والشعب العراقيين وأيضا عوائل الشهداء الأعزاء؛ سائلا الباري تعالى أن يمن عليهم بعلو الدرجات، وعلى الجرحى بالشفاء العاجل".وأدى انفجار عبوة ناسفة، في وقت سابق، الى سقوط 9 ضحايا من الشرطة الاتحادية بينهم ضابط، في ناحية الرياض شرقي كركوك.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، قائد قوات الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الاعتداء "الإرهابي" الذي تعرضت له دورية تابعة للواء الآلي الثاني بالشرطة الاتحادية في قرية علي السلطان بناحية الرياض في محافظة كركوك لمتابعة مجريات الحادث وتفاصيله.