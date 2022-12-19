انت الان تتابع خبر المرور تعلن عودة العمل بالنظام المروري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي أعلن عودة العمل بالنظام المروري والذي توقف بسبب الصيانة والتوسعة".

ودعا المواطنين الى "التوجه لمواقع التسجيل لإكمال المعاملات علما ان الدوام سيكون صباحا ومساءً".



وتابع البيان، "تتقدم مديرية المرور بالاعتذار الى المواطنين لهذا التوقف والذي كانت الغاية الاساسية منه اصلاح وتوسعة النظام".