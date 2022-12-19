انت الان تتابع خبر بينهم سعوديون.. إنقاذ 30 زائراً إثر حريق في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حريقاً اندلع داخل احد الفنادق بمنطقة المدينة القديمة في النجف الاشرف".

وأضافت، ان "فرقنا تمكنت من أخلاء وإنقاذ 30 زائراً بينهم زوار يحملون الجنسية السعودية"، لافتة الى أنه "من بين الزائرين من ذوي الاحتياجات الخاصة".



وذكرت المديرية، ان "فرق الأطفاء حاصرت النيران ومنعت امتدادها للطوابق السبعة وحصرت النيران داخل طابق واحد فقط".

واتم البيان: "تم تشكيل لجنة تحقيقه لمعرفه أسباب الحادث".