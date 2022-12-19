انت الان تتابع خبر اعتقال متهماً بسرقة 6 ملايين دينار من منزلين في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارزنا في كربلاء المقدسة تمكنت من القبض على متهم لقيامه بسرقة منزلين".

وبينت المديرية: "بعد حصول حادثي سرقة لمنزلين في قضاء الحسينية، وجه قائد شرطة المحافظة بتشكيل فريق عمل لجمع المعلومات والبحث عن الفاعل الحقيقي".



وأشار البيان، الى انه "وبعد جهود متواصلة وعمل أمني دقيق تم التوصل الى السارق خلال فترة قياسية، وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بقيامه بسرقة منزلين بمبلغ مالي قدره ستة ملايين دينار عراقي وبندقية كلاشنكوف".

واتم البيان: "تمت إحالة المطلوب الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".