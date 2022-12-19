انت الان تتابع خبر بيلاروسيا تزامناً مع زيارة بوتين: قد ننجذب للحرب الروسية الاوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال لوكاشينكو، الذي شدد على سيادة بلاده في اجتماع يوم الجمعة في مينسك حول التعاون بين روسيا وبيلاروسيا، إن الوضع “يتصاعد” بينما يستعد لإجراء محادثات مع بوتين يوم الاثنين.

ودحض الزعيم البيلاروسي “الهمس” الدائر في بلاده بأن “الروس يديرون بالفعل البلاد".



وقال لوكاشينكو، وفقًا لتصريحات نشرتها الخدمة الصحفية الرئاسية: “أود التأكيد على هذه الأمر مرة أخرى لا أحد، غيرنا، يحكم بيلاروسيا، يجب أن ننطلق دائمًا من حقيقة أننا دولة ذات سيادة ومستقلة".

ومن المقرر أن يسافر بوتين إلى بيلاروسيا ويلتقي مع لوكاشينكو يوم الاثنين في أول زيارة دولة يقوم بها للبلاد منذ ثلاث سنوات.

