شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإعلام بمجلس النواب تناقش غياب الرقابة على المواقع الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإعلام والثقافة والآثار، اجتماعا لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة ضحا عاصي، بشأن غياب الرقابة والمتابعة في كثير من المواقع الأثرية ومنها التعدي بالبناء أمام مسجدي نور وهلال بك الأثريين، وكذا الحال بدير دميانه بمحافظة الدقهلية، وإهمال متابعة مسجد أحمد نافع الأثري الكائن في دنريط بمحافظة الدقهلية مما أدى لحدوث انهيارات بالمسجد.

كما تناقش تعرض طابية أشتوم الأثرية لإلقاء نفايات كيمائية من المصانع مما يؤثر على التربة بمنطقة الطابية الأثرية في مدينة جمصه بمحافظة الدقهلية، واستصدار قرار بنقل 30% من الكفاءات العاملة في منطقة المنزلة وضواحيها بالرغم من أن المنطقة بها عدة آثار مسجلة بمحافظة الدقهلية، وتدنى مرتبات وبدلات ومكافآت العاملين بالآثار وعدم وجود رعاية اجتماعية وصحية، بالإضافة إلى عدم تثبيت البعض منهم.

كما تناقش اللجنة برئاسة النائبة درية شرف الدين موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة ضحا عاصي، بشأن، غياب الرقابة والمتابعة في كثير من المواقع الأثرية ومنها التعدي بالبناء أمام مسجدي نور وهلال بك الأثريين وكذا الحال بدير دميانه بمحافظة الدقهلية، وإهمال متابعة مسجد أحمد نافع الأثري الكائن في دنريط بمحافظة الدقهلية مما أدى لحدوث انهيارات بالمسجد، وتعرض طابية أشتوم الأثرية لإلقاء نفايات كيمائية من المصانع مما يؤثر على التربة بمنطقة الطابية الأثرية في مدينة جمصه بمحافظة الدقهلية، واستصدار قرار بنقل 30% من الكفاءات العاملة في منطقة المنزلة وضواحيها بالرغم من أن المنطقة بها عدة آثار مسجلة بمحافظة الدقهلية، وتدنى مرتبات وبدلات ومكافآت العاملين بالآثار وعدم وجود رعاية اجتماعية وصحية، بالإضافة إلى عدم تثبيت البعض منهم.