أهدى ميسى "عباءة عربية".. أمير قطر: أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب

المنامة - ياسر ابراهيم -

أكد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في ختام كأس العالم 2022 مساء الأحد، أن بلاده أوفت بوعدها بـ"تنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب"، مهنئاً منتخب الأرجنتين بفوزه بلقب كأس العالم 2022.



ففي تغريدة عبر "تويتر"، مباشرة بعد اختتام المونديال، قال أمير قطر: "مع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا".



وأضاف: "أبارك لمنتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة، وأشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس".



وفي تغريدة أخرى، أكّد أمير قطر أن العيد الوطني للبلاد يأتي هذا العام في ظل أجواء احتفالية مع ضيوف قطر من شتى أنحاء العالم في ختام بطولة كروية عالمية واستثنائية.



وجاء في التغريدة: "نبارك لشعبنا والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة يومنا الوطني، الذي يصادف هذا العام أجواء احتفالية مع ضيوف قطر من شتى أنحاء العالم في ختام بطولة كروية عالمية واستثنائية. كل عام وقطر في عز ورفعة، وأدام الله على بلدنا الأمن والأمان والاستقرار".





هدية أمير قطر لميسى

وأهدى أمير قطر الشيخ تميم ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين هدية تمثلت بالعباءة التقليدية العربية، التي تمثل رمزية كبيرة، وذلك قبل منحه كأس العالم للاحتفال به على منصة التتويج، في استاد لوسيل.



وبحسب العادات والتقاليد العربية، فإن قيام الأمير بإعطاء هدية "العباءة"، تعود إلى رمزية معينة، خاصة أنها تعد أثمن هدية يقدمها الضيف إلى ضيفه بحسب العادات التقليدية الخليجية المعروفة.



وارتدى ميسي "العباءة" ثم توجه ليرفع بعدها لقب بطولة كأس العالم 2022، التي حققها مع منتخب الأرجنتين لأول مرة في مسيرته المضيئة.



وتوّج منتخب الأرجنتين، مساء الأحد، بلقب كأس العالم 2022 بعد تفوقه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (4 - 2)، بعد مباراة جنونية وأسطورية انتهى وقتها الأصلي وشوطاها الإضافيان بالتعادل 3-3.

المصدر: العربي الجديد