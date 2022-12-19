خيرسون بين القصف الروسي وشكوك الخيانة الأوكرانية

قصفت القوات العسكرية الروسية وسط مدينة خيرسون، المدينة الرئيسية التي انسحب منها الجنود الروس الشهر الماضي في واحدة من أكبر انتكاسات ساحة المعركة في موسكو.

وقال نائب رئيس ديوان الرئاسة كيريلو تيموشينكو إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الهجمات.

وتعرضت المدينة الجنوبية ومحيطها لهجمات متكررة منذ الانسحاب الروسي.

وعمدت روسيا وفقا لأقوال مسؤولين أوكرانيين في المرحلة الأخيرة من الحرب منذ ما يقرب من 10 أشهر، الى استهداف البنية التحتية التي تخدم المدنيين، مثل خطوط إمداد المياه والكهرباء، مما أدى إلى تفاقم معاناة الأوكرانيين مع حلول فصل الشتاء.

ومن جهة أخرى، يتساءل البعض عن سبب سهولة سقوط خيرسون الأولى، حيث أثار الاستيلاء السريع عليها تساؤلات حول ما إذا كان المتعاونون الأوكرانيون قد ساعدوا في الغزو الروسي.

جزيرة القرم

واستولى الآلاف من القوات الروسية، التي اجتاحت شبه جزيرة القرم في 24 فبراير، على المدينة الواقعة على نهر دنيبر بسرعة كبيرة لدرجة أن العديد من السكان يقولون إنهم شعروا بتخلي الجيش الأوكراني عنهم وانسحابه السريع، تاركا المدينة دون دفاع كاف.

ولكن هل كان الموقف المحكوم عليه بالفشل في حديقة ليلاك بمثابة مقاومة مبكرة عقيمة لما أصبح احتلالًا روسيًا دمويًا لخيرسون؟ هل كان ذلك بسبب التراجع المتسرع للجيش الأوكراني حتى يتمكن من إعادة تجميع صفوفه للقتال في وقت لاحق لاستعادة المدينة في نوفمبر؟ أم أنها كانت نتيجة خيانة مسؤولين أمنيين أوكرانيين رفيعي المستوى متعاونين مع موسكو؟

والآن بعد أن انسحبت روسيا من خيرسون في أعقاب الهجوم المضاد لأوكرانيا في الجنوب، يريد السكان معرفة سبب تمكن القوات الروسية من اجتياح المدينة بهذه السهولة.

رواية المدنيين

ذكر شهود أن الجيش الأوكراني لم يكن يمكن رؤيته في أي مكان، وأن القوات الروسية بعربات مدرعة دخلت بسهولة إلى حي شومينسكي، وفتحت النار وأطلقت الشظايا في كل مكان. وأصيب المدنيون الذين كانوا في طريقهم إلى العمل في معركة شرسة قصيرة. تم قطع المتطوعين، المختبئين بين الأشجار بسرعة كبيرة لدرجة أنهم لم يتمكنوا حتى من إلقاء زجاجات المولوتوف التي أعدوها.

وقال أناتولي هودزينكو، الذي كان داخل منزله المجاور للحديقة أثناء الهجوم، في مقابلة مع إحدى الوكالات: «لم يكن لديهم الوقت لفعل أي شيء».

سقط المتطوعون المدنيون على ما يبدو بمفردهم، وسقطوا بسرعة.

وقالت سفيتلانا شورنيك، وهي تقف عند قبر زوجها السابق للمرة الأولى؛ لأن الروس منعوا الوصول إلى المقبرة أثناء احتلالهم للمدينة: «هناك أسئلة أكثر من الإجابات على هذه القصة».

إلى جانب المتطوعين الذين قتلوا في الحديقة، قُتل حوالي خمسة آخرون في ذلك اليوم في دوار قريب.

وتقول عائلات القتلى إنهم يحاولون عبثًا منذ شهور الحصول على معلومات من الجيش والحكومة حتى يتمكنوا من التعامل مع مقتل أحبائهم.

وقالت ناديا خاندوسينكو: «إنني أعرف القليل جدًا»، وتروي القليل من الحقائق التي تعرفها عن وفاة زوجها سيرهي، الذي قُتل هو الآخر في حديقة ليلاك.

قالت شورنيك، وهي تمسح دموعها، لوكالة أسوشييتد برس إنها تعتقد أن زوجها السابق ربما عانى في الدقائق الأخيرة لأن تشريح الجثة كشف أن الشرطي المتقاعد البالغ من العمر 53 عامًا أصيب برصاصة في الرئة. وقال السكان إن الجثث ملقاة على الأرض وملطخة بالدماء في الحديقة لمدة ثلاثة أيام لأن الروس لم يسمحوا بدفنها.

ميليشيا متطوعة

وبدأت قوة الدفاع الإقليمية الأوكرانية العمل قبل الغزو الروسي. وهي ميليشيا متطوعة تحت قيادة وزارة الدفاع، وتتألف من مدنيين، وجنود احتياط بدوام جزئي، وقوات سابقة للقتال إلى جانب الجيش النظامي.

وقال ميخايلو ساموس، مؤسس شبكة أبحاث الجغرافيا السياسية الجديدة، وهي مؤسسة فكرية أوكرانية: «على الرغم من افتقارهم إلى التدريب والمعدات، فقد لعب المتطوعون دورًا حاسمًا في الحرب وكانوا سببًا رئيسيًا في عدم احتلال كييف».

وقال ساموس: «عندما تدخل مجموعة تخريبية (روسية) إلى مدينة، كانوا يتوقعون رؤية مدنيين، لكنهم وجدوا الكثير من الأشخاص يحملون بنادق كلاشينكوف وكان ذلك بمثابة كارثة للروس».

ولم يتمكن المتطوعون المدنيون من صد القوات الروسية عن خيرسون، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها قبل الحرب 280 ألف نسمة وهي موطن لصناعة بناء السفن.

تدمير الجسور

إضافة إلى ذلك، قال مسؤولون أوكرانيون مثل عمدة خيرسون إيهور كوليخاييف لصحيفة أوكرانسكا برافدا في مايو «إن الفشل في تدمير الجسور الرئيسية المؤدية إلى منطقتي خيرسون وزابوريزهزيا كان خطأ ساعد الروس، رغم أنه شدد على أنه ليس رجلاً عسكريًا».

وقال الرائد أولكسندر فيديونين، المتحدث العسكري، إن الجيش الأوكراني الذي يفوق عدده انسحب، في غضون ذلك، من خيرسون إلى مدينة ميكولايف الجنوبية.

وبين بوهدان سينيك، المتحدث باسم الجيش، أن هذا الانسحاب «ضمن بقاء القوات على قيد الحياة ولم يسمح للعدو بالحصول على تفوق ناري في الجو».

وقالت أوريسيا لوتسفيتش، رئيسة منتدى أوكرانيا في مركز تشاتام هاوس البحثي ومقره لندن: «لقد تسلل عملاؤها الروس إلى قوات الأمن الأوكرانية، وكان التنظيف الذي قامت به كييف بطيئًا وغير فعال. تكلفة تلك الخيانة كانت خسائر بشرية كبيرة».

خيرسون:

- تقع في شمال شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014.

- عندما سيطرت أوكرانيا على المدينة، تمكنت من قطع المياه العذبة عن شبه الجزيرة.

- وتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الحاجة إلى استعادة إمدادات المياه كأحد أسباب الغزو.

- منطقة خيرسون المسطحة والمستنقعية بها القليل من الغابات أو غيرها من الحواجز الطبيعية لوقف الدبابات والقوات من شبه جزيرة القرم القريبة التي تستضيف أسطول البحر الأسود والقواعد الجوية الروسية.