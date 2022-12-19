إتلاف 6 أطنان من المخدرات بالعراق

أتلفت السلطات العراقية حوالي ستة أطنان من المواد المخدرة، مثل الكوكايين والحشيش وحبوب الكبتاجون، ضُبطت وحُفظت على مدى عشر سنوات.

تمت العملية أمام وسائل الإعلام في منطقة صحراوية محاذية لقاعدة عسكرية قرب بغداد، فيما أوضح وزير الصحة صالح الحسناوي أن الكمية المتلفة البالغة 5 أطنان و 900 كيلو جرام ضبطت «من قبل قواتنا الأمنية في المنافذ الحدودية وفي مواقع مختلفة من العراق».

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي من المتوقع أنه «منذ العام 2009 إلى اليوم، لم تجرِ عملية إتلاف بهذا الحجم في العراق».

وضعت المخدرات في حفرة رملية وسكب عليها الوقود وأحرقت.

ومن بين الكميات المتلفة 54 مليون حبة مخدرة من بينها 5 ملايين حبة كبتاجون، فضلاً عن 350 كيلوغراماً من الكوكايين.

وكانت هذه المواد المخدرة مخزونة «منذ عام 2009 في مخازن دائرة الطب العدلي»، كما قال صهيب دحام نائب رئيس محكمة استئناف الرصافة ورئيس لجنة إتلاف المخدرات.